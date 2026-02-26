Показать объекты на карте Показать объекты списком
Сдается квартира в аренду с 26.12 в Choeng Thale, Таиланд
Сдается квартира в аренду с 26.12
Choeng Thale, Таиланд
Этаж 1/2
🏡 2 спальни ✨ Полностью после реновации 📅 Доступна с 26.12, срок аренды - 2 месяца
Цена по запросу
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
