Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на море

Пентхаусы с видом на море в Чонге Тале, Таиланд

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Этаж 2/7
Уникальное предложение для инвестирования!Апартаменты и пентхаусы оборудованы всей необходим…
$1,99 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Чонге Тале, Таиланд

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти