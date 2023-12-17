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Отели в Чиангмай, Таиланд

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1 объект найдено
4-star resort for sale, size 79 rooms, in Chiang Mai, on 5 rai of land, near Chiang Mai Airport, 6 km. в Ban Pa Daet North, Таиланд
4-star resort for sale, size 79 rooms, in Chiang Mai, on 5 rai of land, near Chiang Mai Airport, 6 km.
Ban Pa Daet North, Таиланд
Число комнат 79
4-star resort for sale, size 79 rooms, in Chiang Mai, on 5 rai of land, near Chiang Mai Airp…
€39,45 млн
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