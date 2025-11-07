Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чаопрайя Сурасак
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Чаопрайя Сурасак, Таиланд

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Чаопрайя Сурасак, Таиланд
Вилла 7 комнат
Чаопрайя Сурасак, Таиланд
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Этаж 1/2
Experience the best of Si Racha living in this stunning semi-detached house, perfectly situa…
$165,860
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 7 комнат в Чаопрайя Сурасак, Таиланд
Вилла 7 комнат
Чаопрайя Сурасак, Таиланд
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Experience the best of Si Racha living in this stunning semi-detached house, perfectly situa…
$152,479
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Чаопрайя Сурасак, Таиланд

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти