  2. Таиланд
  3. Чалонг
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Чалонге, Таиланд

1 объект найдено
Кондо 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Новый жилой комплекс под управлением всемирно известного отельного бренда Wyndham предлагает…
$78,942
