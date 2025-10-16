Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Бангкок
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Бангкоке, Таиланд

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Бангкок, Таиланд
Вилла 6 комнат
Бангкок, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 591 м²
Количество этажей 2
Grand Bangkok Boulevard Ramintra — роскошный дом Duomo De Florence с 5 спальнями!Продаётся у…
$3,70 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Бангкоке, Таиланд

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти