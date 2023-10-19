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Инвестиционная недвижимость в Бангкок, Таиланд

коммерческая недвижимость
7
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Бангкок, Таиланд
Инвестиционная
Бангкок, Таиланд
Площадь 148 600 м²
Mixed-use project for sale in Pratunam area, Bangkok, Thailand.   The project is locat…
€10,43 млн
Realting.com
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