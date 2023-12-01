Предлагаются современные виллы с бассейнами.
Окончание строительства - 3 квартал 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости
Рестораны и торговый центр - 3 км
Гольф-клуб - 3,3 км
Пляж Банг Тао - 5 км
Пляжный клуб - 6 км
Международная школа - 9 км
Комплекс включает 9 вилл
Размер земельного участка: от 509,91 до 779,08 м2
Площадь дома: от 403,7 до 485,25 м2
Спальни: 3 спальни и 4 ванные комнаты
Размер бассейна: 4,20 х 10 метров
Есть компания для управления общей территорией и фитнес-центр
Пакет мебели - 62 000 евро (для виллы с 4 спальнями 70 000 евро).
Преимущества
План оплаты:
Плата за бронирование - 2%
Договор купли-продажи (в течение 30 дней с даты бронирования) - 28%
Завершение основного строения - 20%
Завершение кровли и стен - 20%
Комплектация окон и дверей - 20%
Завершение виллы и передача права собственности (плата за передачу делится 50/50 между покупателем и продавцом) - 10%
Расположение и объекты поблизости
Премиальное месторасположение - 5 минут езды до Лагуны Пхукет, Боат Авеню и пляжа Бангтао. Около 15 минут езды до Британской международной школы Пхукета, полей для гольфа и международного аэропорта Пхукета.