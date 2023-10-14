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Виллы с видом на море в Sant Antoni, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Lower Emporda, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 070 м²
Уютный дом, расположенный на второй линии пляжа в Сан-Антонио-де-Калонже. С участком 1070м2 …
€1,85 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с террасой, с садом в Lower Emporda, Испания
Вилла 6 спален с видом на море, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Великолепная вилла с бассейном расположена в тихом районе Мас Вилья (Сан-Антонио-де-Калонже)…
€2,20 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Lower Emporda, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Lower Emporda, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Эта высококлассная вилла расположена в урбанизации Торревалентина, всего в 5 минутах от пляж…
€1,45 млн

Параметры недвижимости в Sant Antoni, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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