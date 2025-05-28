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Виллы с садом в Sant Antoni, Испания

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6 объектов найдено
Вилла в Sant Antoni, Испания
Вилла
Sant Antoni, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Великолепная вилла с бассейном расположена в тихом районе Мас Вилья (Сан-Антонио-де-Калонже)…
$2,31 млн
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Вилла в Sant Antoni, Испания
Вилла
Sant Antoni, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Villa located in the prestigious Torre Valentina urbanization in the town of Sant Antoni de …
$1,21 млн
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Вилла в Sant Antoni, Испания
Вилла
Sant Antoni, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 070 м²
Уютный дом, расположенный на второй линии пляжа в Сан-Антонио-де-Калонже. С участком 1070м2 …
$1,94 млн
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Вилла в Sant Antoni, Испания
Вилла
Sant Antoni, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Эта высококлассная вилла расположена в урбанизации Торревалентина, всего в 5 минутах от пляж…
$1,52 млн
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Вилла в Sant Antoni, Испания
Вилла
Sant Antoni, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 200 м²
ДОМ МАСИА Общие данные: Вид на горы и море с первого и второго этажа. Кондиционирование всег…
$1,89 млн
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Вилла в Sant Antoni, Испания
Вилла
Sant Antoni, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
High standing house in the heart of the Costa Brava, in one of the most prestigious urbaniza…
$3,17 млн
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