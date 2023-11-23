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Жильё в Sant Antoni de Calonge, Испания

2 объекта найдено
Дом 11 спален с террасой, с садом, с парком в Sant Antoni de Calonge, Испания
Дом 11 спален с террасой, с садом, с парком
Sant Antoni de Calonge, Испания
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 3 м²
Старый фермерский дом, переоборудованный в сельский отель, возрастом около 500 лет. 39 000 м…
€1,50 млн
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Квартира 3 спальни с Покупка недвижимости в Sant antoni de calonge, Испания
Квартира 3 спальни с Покупка недвижимости
Sant antoni de calonge, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/5
Уютная квартира в спокойном уютном городе Sant Antoni de Calonge всего в 200 метрах от пляжа…
€250,000
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