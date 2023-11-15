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Шале в Maresme, Испания

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1 объект найдено
Шале 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Santa Susanna, Испания
Шале 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Santa Susanna, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
Количество этажей 2
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В САНТА-СУСАНЕ, БАРСЕЛОНА: ВАШ ОАЗИС СПОК…
€625,000

Параметры недвижимости в Maresme, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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