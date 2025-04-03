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Виллы в Llevant, Испания

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1 объект найдено
Вилла с террасой, с гаражом, с Встроенный шкаф в Манакор, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с Встроенный шкаф
Манакор, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Sunrise Bay Residences - este completo complejo de 159 habitaciones dobles y otras villas, c…
Цена по запросу
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Застройщик
Cranborne Invest, S.L.
Языки общения
Español
Realting.com
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Параметры недвижимости в Llevant, Испания

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов