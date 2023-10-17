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Земельные участки в l Alfas del Pi, Испания

1 объект найдено
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с детской площадкой в l Alfas del Pi, Испания
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с детской площадкой
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 476 м²
В одном из самых эксклюзивных мест на Коста Брава, Ла Гавина, у подножия прекрасного пляжа С…
€2,20 млн
Realting.com
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