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Квартиры с видом на море в Мадриде, Испания

Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
62
Мадрид
18
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
12
Квартира В архив
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8 объектов найдено
Квартира с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Площадь 604 м²
ОписаниеПродажа здания с 12 туристическими апартаментами в Мадриде, 3 млн евро, 7% рентабель…
€3,00 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города в Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Красивая квартира с туристической лицензией, расположена в минуте ходьбы от пляжа Ла Конча, …
€550,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города в Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Новый жилой комплекс расположен на улице Альдамар в Сан-Себастьяне, Страна Басков. В квартир…
€850,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Восхитительная квартира с прекрасным видом на залив расположена в Сан-Себастьяне. В квартире…
€750,000
Квартира 2 спальни с видом на море, в центре города, с интернетом в Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, в центре города, с интернетом
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Современная квартира на стадии планирования расположена в Сан-Себастьяне, Испания. В квартир…
€1,55 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города в Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Количество спален 4
Площадь 124 м²
Превосходная квартира на стадии планирования расположена в эксклюзивном жилом комплексе в Са…
€1,85 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города в Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Отличная квартира расположена рядом с Пасео Нуэво и Пасео Саламанка, Сан-Себастьян. В кварти…
€800,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Элегантная квартира расположена в Сан Себастьяне, Страна Басков. Квартира находится в жилом …
€1,35 млн

Типы недвижимости в Мадриде

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мадриде, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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