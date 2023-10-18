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Земельные участки в Баш-Льобрегат, Испания

1 объект найдено
Земельные участки в Абрера, Испания
Земельные участки
Абрера, Испания
Площадь 35 411 м²
Большой земельный участок с проектом на 230 домов по 100 м2 под парные дома, квартиры и рези…
€5,00 млн
Realting.com
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