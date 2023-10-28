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Виллы в Baix Ebre, Испания

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с Spalni в el Perello, Испания
Вилла 4 спальни с Spalni
el Perello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
In 100 meters from the beach in Perello, Terragona, on the Costa Dorada, a very quiet area a…
€650,000

Параметры недвижимости в Baix Ebre, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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