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Жилье в Baix Ebre, Испания

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2 объекта найдено
Вилла в el Perello, Испания
Вилла
el Perello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
In 100 meters from the beach in Perello, Terragona, on the Costa Dorada, a very quiet area a…
$705,088
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Квартира 4 спальни в Deltebre, Испания
Квартира 4 спальни
Deltebre, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Продаются туристические апартаменты в Deltebre функционирующие с 1995 года. Находятся в 8 км…
$208,105
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Параметры недвижимости в Baix Ebre, Испания

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