Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Сибирский федеральный округ
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Сибирском федеральном округе, Россия

;
Красноярский край
921
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
Апартаменты в центральном Сочи - район Макаренко. В шаговой доступности вся инфраструктура р…
$89,133
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 18/20
Квартира с новым ремонтом. Встроенная кухня, бытовая техника. Две спальни и кухня-столовая. …
$529,977
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/10
Двухкомнатная квартира на ул. Донской, расположенную на 2/10 этажного нового монолитного дом…
$110,165
Оставить заявку
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Сибирском федеральном округе, Россия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти