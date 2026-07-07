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Квартиры с видом на море в Сибирском федеральном округе, Россия

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Красноярский край
921
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15 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 18/25
Представляю Вашему вниманию элитную квартиру в роскошном Жилом Комплексе- " Панорама Парк". …
$1,20 млн
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Квартира 2 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 3/8
Квартира с ремонтом и мебелью. Комнаты изолированы. Кухня проходная. Открытый вид на море. П…
$85,127
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 6/9
Квартира в нижней части района, с развитой инфраструктурой, магазины, школьные и дошкольные …
$94,141
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Квартира 2 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 8/9
Предлагается отличная видовая квартира, в самом востребованном микрорайоне Сочи, микрорайоне…
$154,993
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 6/10
Предлагается 3-х комнатная квартира в новом доме с дизайнерским ремонтом и мебелью, располож…
$190,284
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Квартира 6 комнат в Эвенкийский район, Россия
Квартира 6 комнат
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 6
Площадь 376 м²
Этаж 7/7
Эксклюзивное предложение! 2 в 1 !!!!! Пентхаус + индивидуальный фитнесс - центр! На территор…
$1,35 млн
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 8/13
СТАТУС - КВАРТИРА, возможна любая ипотека. Распланирована: кухня-гостиная, спальня, гардероб…
$133,199
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Квартира 6 комнат в Эвенкийский район, Россия
Квартира 6 комнат
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 6
Площадь 321 м²
Этаж 20/21
Двухуровневая квартира, расположенная на последних 17/18 этажах. Два уровня площадью 321,8 к…
$951,421
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 17/21
Продается трехкомнатная квартира на девятнадцатом жилищного комплекса элит-класса! Комплекс…
$653,476
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Квартира 4 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 4 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 3/4
Продаётся квартира площадью 200 кв м , которая занимает целый этаж в малоквартирном клубном …
$370,553
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 2/6
Просторная светлая квартира в Сочи в одном из самых зелёных микрорайонов города Бытха. В ква…
$190,284
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Квартира 2 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Предлагается 2- х комнатная квартира в новом доме, расположенная на улице Высокогорная. Своб…
$73,109
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 2/4
Трехкомнатная квартира площадью 98 кв.м в кирпичном доме. Квартира нестандартной планировки …
$220,329
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 156 м²
Этаж 2/3
Предлагается на продажу 3-комнатная, двухуровневая квартира в новом доме с огороженной терри…
$380,568
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Квартира 2 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 7/10
Продается квартира с прямым видом на море. Расположена на ул. Яна Фабрициуса , этаж 7, площа…
$175,262
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Параметры недвижимости в Сибирском федеральном округе, Россия

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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