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Квартиры с бассейном в Сибирском федеральном округе, Россия

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Красноярский край
921
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 227 м²
Этаж 8/8
Предлагается к продаже эксклюзивная просторная трехкомнатная квартира с двумя открытыми шика…
$1,00 млн
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Параметры недвижимости в Сибирском федеральном округе, Россия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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