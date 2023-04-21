ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в ОАЭ
Новые дома в ОАЭ
Все новостройки в ОАЭ
393
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в ОАЭ
Жилая
Квартира в ОАЭ
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в ОАЭ
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в ОАЭ
Элитная недвижимость в ОАЭ
Найти агента в ОАЭ
Агентства недвижимости в ОАЭ
Агенты в ОАЭ
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в ОАЭ
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в ОАЭ
Найти агента в ОАЭ
Агентства недвижимости в ОАЭ
Агенты в ОАЭ
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в ОАЭ
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
ОАЭ
Пентхаусы
Пентхаусы с бассейном в ОАЭ
Дубай
7
Абу-Даби
1
Абу-Даби
1
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
208 м²
Количество этажей 19
€ 2,679,042
Элитный жилой комплекс PAGANI Tower с уникальным дизайном и видом на водный канал и небоскре…
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
4 ванных комнат
2 150 м²
€ 403,457
Удивительная сделка!!!Вилла с 3 спальнями. Заплатите 5% депозита, а остальные - в течение се…
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
2 ванных комнат
1 270 м²
Количество этажей 60
€ 279,316
Al Wasayef Real Estate: с гордостью предлагаем эту удивительную 2-комнатную квартиру на прод…
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 ванных комнат
18 956 м²
€ 28,552,340
Serenia Living - это фирменный проект Palma Holding на West Palm Jumeirah Crescent. Комплекс…
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
2 670 м²
€ 1,134,004
Башня Crest Grande A состоит из 3 взаимосвязанных башен с небесными садами и удобствами миро…
Кондо 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
€ 237,053
Роскошный жилой комплекс с ультра-высокими квартирами в центре Дубая. Разработанный для тех,…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
9 918 м²
€ 5,792,373
Address Villas Hillcrest от Emaar Properties - это первая в своем роде торговая компания, ра…
Квартира 2 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
3 ванных комнат
153 м²
€ 249,817
A Luxurious, fully integrated community that offers the finest in waterfront living, Mina Al…
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
2 ванных комнат
720 м²
€ 186,211
Amazing Deal!!!Signature Livings is a master tailored finely crafted residential development…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
145 м²
€ 725,000
The Crest at Sobha Hartland - это новейшее здание компании Sobha, которая предлагает домовла…
Квартира
Дубай, ОАЭ
40 м²
5/30 Этаж
€ 327,315
30ти этажная башня на первой линии канала Бизнес Бэй с захватывающим видом на воду, небоскре…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
105 м²
Количество этажей 6
€ 275,278
Меблированные квартиры в новой резиденции Prime Gardens от Prescott, с бассейном, недалеко о…
Параметры недвижимости в ОАЭ
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты