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Купить недвижимость в Украине

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16 456 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Киев, Украина
Квартира 2 спальни
Киев, Украина
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 5/7 Этаж
€ 250,000
2 ул. Пирогова. Киев Шевченковский район Просторная двухсторонняя квартира с дизайнерским р…
Квартира 1 спальняв Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 7/15 Этаж
€ 147,000
Продажа 2-комнатной квартиры в жилом комплексе "Новая Англия" Голосиевский район Станция м…
Квартира 1 спальняв Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 8/24 Этаж
€ 137,409
SF-2-564-240 Продаю Чудесную ДвухКомнатную Квартиру, ЖК Оазис, Киев, Оболонь, в Теплом Кирп…
Квартира 1 спальняв Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
1 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 4/12 Этаж
€ 119,087
SF-2-477-695 Без комиссии для покупателя! Продажа 1 комн в ЖК Французский квартал -1, ул.Т…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 66 м² 6/9 Этаж
€ 38,474
18300 Продается трехкомнатная квартира с раздельными комнатами на ул. Г…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 66 м² 5/8 Этаж
€ 67,788
18307 Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Пр…
Квартира 1 комнатав Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат 27 м² 1/4 Этаж
€ 13,741
18309 Продам 1-комнатную квартиру. Малоэтажный и малоквартирный дом. Пе…
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 40 м² 13/17 Этаж
€ 33,894
18310 Продается однокомнатная квартира в ЖК "Акварель 3". Состояние по…
Дом 4 комнатыв Фонтанка, Украина
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
4 Количество комнат 140 м² 1/2 Этаж
€ 164,890
18306 В продаже дом с участком в Фонтанке Дом 2021 года постройки. Стен…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 59 м² 15/25 Этаж
€ 44,887
18277. Продается 2-комнатная квартира с террасой в ЖК «65 Жемчужина», к…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 65 м² 3/5 Этаж
€ 53,131
18278 В продаже 3-х комнатная квартира на Люстдорфской дороге. Дом кирп…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 21,985
18279 Продам 2-х комнатную квартиру на улице Варненская. Общая площадь …
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 30 м² 3/4 Этаж
€ 32,978
18282. В продаже двухкомнатная квартира с балконом, в хорошем жилом сос…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 97 м² 7/16 Этаж
€ 91,606
18283 Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру в жилом комплексе Дм…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 59 м² 5/5 Этаж
€ 26,566
18285 Продам трехкомнатную квартиру на Черемушках. Крепкий дом с ухожен…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 95 м² 7/15 Этаж
€ 105,347
18287 Продам 3-х комнатную квартиру, ЖК "Милос", Квартира под чистовую …
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 49 м² 10/24 Этаж
€ 70,536
18288. В продаже квартира в 43 Жемчужине по ул. Каманина. Квартира очен…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 64 м² 1/9 Этаж
€ 45,803
18289 Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру на улице Академика К…
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 44 м² 2/5 Этаж
€ 34,352
18290 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру в жилом комплексе Ча…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 48 м² 5/5 Этаж
€ 36,551
18292. Продам 3-х комнатную квартиру на улице Варненская. Квартира очен…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 45 м² 4/5 Этаж
€ 31,604
18293. Продается 2-х комнатная квартира в элитном районе на 7-ой Фонтан…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 85 м² 13/17 Этаж
€ 183,211
18294. Продам двухкомнатную квартиру в центре города в новом доме. Общ…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 48 м² 13/16 Этаж
€ 27,482
18295 Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру на Балковской. Кварт…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 44 м² 2/5 Этаж
€ 50,383
18298 Предлагаю к продаже 2 комнатную квартиру на среднем этаже в блочн…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 87 м² 4/24 Этаж
€ 73,285
18299 Предлагаем к продаже квартиру в жилом комплексе Горизонт на ули…
Дом 4 комнатыв Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 240 м² 1/2 Этаж
€ 247,335
18297 Предлагаю к продаже отдельно стоящий дом расположенный на участке…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 66 м² 4/9 Этаж
€ 31,145
18257 Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру на поселке Котовског…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 92 м² 7/22 Этаж
€ 96,186
18258 В продаже просторная квартира с ремонтом в Аркадии с видом на мор…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 61 м² 14/14 Этаж
€ 59,544
18262 Продается 2-комнатная квартира с ремонтом на улице Люстдорфская…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 51 м² 1/3 Этаж
€ 64,124
18267. Продается 2-х комнатная квартира на Маразлиевской. Выполнен крас…

Регионы с недвижимостью на продажу

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в Симферополь
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Недвижимость в Украине: что нужно учитывать иностранцам при покупке

Иностранные инвесторы регулярно скупают недвижимость в Украине. Покупателей привлекает удобное географическое расположение этой страны и достаточно низкие налоги на покупку жилья, не превышающие 5%. К иностранным гражданам, приобретающим квадратные метры, власти Украины охотно идут на встречу, не предъявляя серьезных требований. Для покупки жилых и коммерческих объектов иностранцам достаточно иметь паспорт своего государства или местный ВНЖ. Документ о ПМЖ предъявлять не обязательно.

Почему купить недвижимость в Украине выгодно для иностранцев

Существует сразу несколько преимуществ, из-за которых нерезиденты активно скупают местные апартаменты:

  • Купленные объекты недвижимости в Украине иностранцы могут использовать не только в качестве жилья. Допускается также их сдача в аренду, перепродажа и другие действия, не противоречащие закону.
  • Приобретать квадратные метры в стране разрешается на несколько собственников.
  • В стране активно развит вторичный и первичный рынок жилья. Иностранцы могут покупать дома и квартиры на любой вкус.

Стоимость недвижимости в Украине

Наиболее дорогие варианты представлены в Киеве и Донецке. Цена однокомнатной квартиры с ремонтом здесь достигает 40 000 евро. Элитные двухкомнатные и трехкомнатные апартаменты оцениваются в 70000-100000 евро. В менее крупных городах, таких как Винница и Херсон, квартиры можно купить дешевле — в районе 1000 евро за квадрат. Цена на жилье в Украине во многом зависит от ее состояния и расположения. Самые дорогие апартаменты встречаются возле Черного моря и в центральных районов украинских городов.

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