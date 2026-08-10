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Жилье в Затоке, Украина

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дома
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4 объекта найдено
Дом в Затока, Украина
Дом
Затока, Украина
Площадь 160 м²
14180. Продам 2-х этажный дом в с.Затока вблизи от моря. 7 отдельных комнат, кухня-студия, п…
$145,000
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Дом в Затока, Украина
Дом
Затока, Украина
Площадь 41 м²
38287 Продается дом, площадью 42 м² с участоком 7 соток правильной формы. В дом заведены све…
$60,000
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Дом в Затока, Украина
Дом
Затока, Украина
Площадь 288 м²
37989. Продам современный просторный дом у моря в Затока. Общая площадь 288 кв.м. Отличный в…
$90,000
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Затока, Украина
Дом
Затока, Украина
Площадь 26 м²
10499 . . . В продаже часть дома в пос. Затока у самого берега моря. Общая площадь 26 кв.м. …
$18,000
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