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Жильё в Затока, Украина

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Затока, Украина
Дом 7 комнат
Затока, Украина
Комнаты 7
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
14180. Продам 2-х этажный дом в с.Затока вблизи от моря. 7 отдельных ко…
€133,007
в месяц
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