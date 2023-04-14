Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. la Vila Joiosa Villajoyosa
  6. Виллы

Купить вилла в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

Вилла В архив
Очистить
65 объектов найдено
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 795,000
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
Вилла 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 120 м²
€ 469,000
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 399,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 595,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Место волшебным образом расположено между горами…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 795,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 192.00 м2, участ…
Вилла 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 120 м²
€ 449,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 120.00 м2, участ…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 395,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 107.00 м2, участ…
Вилла 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 335,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 84.00 м2, участо…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 595,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Pueblo. Общая площадь 150.00 м2, участок 500 м…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 595,000
Новое строительство!  Привилегированное расположение в районе города Финестрат в окружении с…
Вилла 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 120 м²
€ 469,000
Жилой комплекс также выделяется своей близостью к торговому центру La Marina и тематическому…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 795,000
Новое строительство! Виллы! Привилегированное расположение в районе города Финестрат в окруж…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 685,000
Виллы на продажу в Вильяхойоса, Коста Бланка 3 независимых дома с 2 парковочными местами на …
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 181 м²
€ 819,000
Вилла на продажу в Вильяхойосе. Его общая площадь составляет 181 квадратных метров и 143 ква…
Вилла 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 123 м²
€ 545,000
Эксклюзивный проект двухэтажного дома с четырьмя спальнями, двумя ванными комнатами, гостино…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 119 м²
€ 425,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в тихом и привилегированном…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 119 м²
€ 425,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в тихом и привилегированном…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 119 м²
€ 425,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в тихом и привилегированном…
Вилла 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
5 ванных комнат 355 м²
€ 1,100,000
Продаётся дом в Вильяхойосе в районе Montiboli. Общая площадь 355.00 м2, участок 826 м2, дом…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
€ 475,000
Вилла расположена в жилом районе, в тишине посреди природы, в 5 минутах ходьбы от Вильяхойос…
Вилла 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 315,000
Деревенская и независимая вилла в одном из самых популярных районов Вильяхойосы, благодаря с…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
5 ванных комнат 356 м²
€ 1,100,000
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 119 м²
€ 425,000
Вилла 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
5 ванных комнат 425 м²
€ 1,200,000
Luxury villa in Finestrat Hills, Costa Blanca, Alicante Each villa is built on 2 floors, 4 b…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 119 м² 1 Этаж
€ 435,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ Новый жилой комплекс, расположенный в тихом и привилегированном м…
Вилла 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 302 м²
€ 1,190,000
Участок: 810 м2. Площадь дома&nbsp;- 301,81 м2, из них 78,45 - полуподвальное помещение&…
Вилла 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 351 м²
€ 1,100,000
Продается вилла с невероятными видами на море в Вильяхойоса. В доме 4 спальни, 4 санузла, ку…
Вилла 5 спаленв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 5 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
€ 480,000
Дом в Вильяхойоса ID D11642
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 116 м² 1 Этаж
€ 612,500
ТАУНХАУС В ЖИЛОЙ ДОМЕ В 50 М ОТ ПЛЯЖА Фантастический двухэтажный таунхаус, расположенный в …
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 189 м²
€ 435,000
Продаётся дом в Вильяхойосе в районе Villajoyosa. Общая площадь 189.00 м2, участок 223 м2, д…
Realting.com
Перейти