Купить пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

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Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
165 м²
€ 898,000
Двухуровневый пентхаус в Вильяхойосе с лучшим видом на море в престижном жилом комплексе. …
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
320 м²
€ 1,407,000
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
173 м²
3 Этаж
€ 1,450,000
Продаётся пентхаус в Вильяхойосе в районе Playa del moro, располагается на 3 этаже. Общая пл…
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат
128 м²
12 Этаж
€ 229,000
Красивый пентхаус на продажу в одном из лучших урбанизаций в Ла Кала. Она имеет 63 полезных …
Пентхаус 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
155 м²
6 Этаж
€ 850,000
Двухуровневый Пентхаус в Villajoyosa с лучшими видами на море в престижном жилом комплексе…
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 265,000
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ РЯДОМ С МОРЕМ~ ~ Новый жилой комплекс из 32 квартир с 2…
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 265,000
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ РЯДОМ С МОРЕМ~ ~ Новый жилой комплекс из 32 квартир с 2…
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 265,000
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ РЯДОМ С МОРЕМ~ ~ Новый жилой комплекс из 32 квартир с 2…
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
164 м²
11 Этаж
€ 315,000
Продаётся пентхаус в Вильяхойосе в районе Cala Villajoyosa, располагается на 11 этаже. Общая…
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 265,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ВИЛЬЯХОЙОСА РЯДОМ С МОРЕМ Новый жилой комплекс с 32 апартаментами с 2 и 3 с…
Пентхаус 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
110 м²
€ 250,000
Продается пентхаус в Вильяхойосе площадью 115 м2 с гаражом. Дом состоит из 4 спален, 3 ванны…
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 315,000
Пентхаус в фантастическом состоянии с беспрепятственным видом в Ла Кала де Вильяхойоса. Пен…
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
98 м²
4 Этаж
€ 360,000
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ РЯДОМ С МОРЕМ Новый жилой комплекс из 32 квартир с 2 и…
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
87 м²
€ 540,000
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
105 м²
6 Этаж
€ 690,000
ЖИЛОЙ В 100 М ОТ ПЛЯЖА В ВИЛЛАХОЙОСЕ !!! Эксклюзивный частный и закрытый жилой комплекс, со…
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 785,000
ЧУДЕСНЫЙ ПЕНТХАУС В 50М ОТ ПЛЯЖА Вы хотите наслаждаться солнцем и морем из джакузи? Приход…
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
173 м²
4/4 Этаж
€ 1,050,000
Изысканный уровень жизни на первой линии моря! Перед вами уникальная возможность приобрести…
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
173 м²
4/4 Этаж
€ 1,050,000
Изысканный уровень жизни на первой линии моря! Перед вами уникальная возможность приобрести…
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
226 м²
4/4 Этаж
€ 1,150,000
Изысканный уровень жизни на первой линии моря! Перед вами уникальная возможность приобрести…
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
127 м²
€ 520,000
Своя квартира у моря – мечта! Данное предложение — великолепный шанс воплотить м…
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
190 м²
8/9 Этаж
€ 279,000
Яркое солнце, чистое небо, ослепительный песок и ласкающий шум волн! Замечательный двухуровн…
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
100 м²
6 Этаж
€ 175,000
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Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
108 м²
€ 619,000
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 108 m2.Garden: 65 m2, 2 terraces: 82 m2.Orientation - south.New…
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
140 м²
9 Этаж
€ 248,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат
120 м²
9/9 Этаж
€ 285,000
Мы рады предложить Вам пентхаус по доступной цене с потрясающими эксклюзивными видами на сол…
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
136 м²
€ 199,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
160 м²
9 Этаж
€ 265,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
120 м²
9 Этаж
€ 158,000
Хотите жить там, где более трёхсот солнечных дней в году, благоприятный климат, чистейший во…
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
120 м²
11/11 Этаж
€ 185,000
Сегодня мы находимся в районе Ла Кала и хотим вам показать потрясающий пентхаус в привилегир…
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
197 м²
11 Этаж
€ 240,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
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