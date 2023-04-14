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Купить пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

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45 объектов найдено
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 165 м²
€ 898,000
Двухуровневый пентхаус в Вильяхойосе с лучшим видом на море в престижном жилом комплексе.  …
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 320 м²
€ 1,407,000
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 173 м² 3 Этаж
€ 1,450,000
Продаётся пентхаус в Вильяхойосе в районе Playa del moro, располагается на 3 этаже. Общая пл…
Пентхаус 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 128 м² 12 Этаж
€ 229,000
Красивый пентхаус на продажу в одном из лучших урбанизаций в Ла Кала. Она имеет 63 полезных …
Пентхаус 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 155 м² 6 Этаж
€ 850,000
Двухуровневый Пентхаус в Villajoyosa с лучшими видами на море в престижном жилом комплексе…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 265,000
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ РЯДОМ С МОРЕМ~ ~ Новый жилой комплекс из 32 квартир с 2…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 265,000
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ РЯДОМ С МОРЕМ~ ~ Новый жилой комплекс из 32 квартир с 2…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 265,000
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ РЯДОМ С МОРЕМ~ ~ Новый жилой комплекс из 32 квартир с 2…
Пентхаус 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 164 м² 11 Этаж
€ 315,000
Продаётся пентхаус в Вильяхойосе в районе Cala Villajoyosa, располагается на 11 этаже. Общая…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 265,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ВИЛЬЯХОЙОСА РЯДОМ С МОРЕМ Новый жилой комплекс с 32 апартаментами с 2 и 3 с…
Пентхаус 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 250,000
Продается пентхаус в Вильяхойосе площадью 115 м2 с гаражом. Дом состоит из 4 спален, 3 ванны…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 315,000
Пентхаус в фантастическом состоянии с беспрепятственным видом в Ла Кала де Вильяхойоса. Пен…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 98 м² 4 Этаж
€ 360,000
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ РЯДОМ С МОРЕМ Новый жилой комплекс из 32 квартир с 2 и…
Пентхаус 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м²
€ 540,000
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 105 м² 6 Этаж
€ 690,000
ЖИЛОЙ В 100 М ОТ ПЛЯЖА В ВИЛЛАХОЙОСЕ !!! Эксклюзивный частный и закрытый жилой комплекс, со…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 785,000
ЧУДЕСНЫЙ ПЕНТХАУС В 50М ОТ ПЛЯЖА Вы хотите наслаждаться солнцем и морем из джакузи? Приход…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 173 м² 4/4 Этаж
€ 1,050,000
Изысканный уровень жизни на первой линии моря! Перед вами уникальная возможность приобрести…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 173 м² 4/4 Этаж
€ 1,050,000
Изысканный уровень жизни на первой линии моря! Перед вами уникальная возможность приобрести…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 226 м² 4/4 Этаж
€ 1,150,000
Изысканный уровень жизни на первой линии моря! Перед вами уникальная возможность приобрести…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 127 м²
€ 520,000
Своя квартира у моря – мечта! Данное предложение — великолепный шанс воплотить м…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 190 м² 8/9 Этаж
€ 279,000
Яркое солнце, чистое небо, ослепительный песок и ласкающий шум волн! Замечательный двухуровн…
Пентхаус 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 100 м² 6 Этаж
€ 175,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 108 м²
€ 619,000
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 108 m2.Garden: 65 m2, 2 terraces: 82 m2.Orientation - south.New…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 140 м² 9 Этаж
€ 248,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Пентхаус 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 120 м² 9/9 Этаж
€ 285,000
Мы рады предложить Вам пентхаус по доступной цене с потрясающими эксклюзивными видами на сол…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 136 м²
€ 199,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Пентхаус 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 160 м² 9 Этаж
€ 265,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Пентхаус 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 120 м² 9 Этаж
€ 158,000
Хотите жить там, где более трёхсот солнечных дней в году, благоприятный климат, чистейший во…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 120 м² 11/11 Этаж
€ 185,000
Сегодня мы находимся в районе Ла Кала и хотим вам показать потрясающий пентхаус в привилегир…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 197 м² 11 Этаж
€ 240,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
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