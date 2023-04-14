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Купить вилла в Гуардамар, Испания

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17 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 93 м²
€ 225,000
Продаётся дом в Торревьехе в районе San luis. Общая площадь 93.00 м2, участок 300 м2, дом 19…
Вилла 3 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 186,000
Продается уютный таунхаус в урбанизации Эден Гуардамар-де-Сегура.Таунхаус состоит из 3 спале…
Вилла 2 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 2 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 102,000
Продаётся дом в Гуардамаре в районе Pinomar. Общая площадь 65.00 м2, состоит из 3 комнат (2 …
Вилла 1 спальняв Гуардамар, Испания
Вилла 1 спальня
Гуардамар, Испания
44 м²
€ 59,900
Продаётся дом в Торревьехе в районе El chaparral. Общая площадь 44.00 м2, дом 1988 года пост…
Вилла 2 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 2 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 68 м²
€ 158,000
Отдельная и очень уютная вилла, южная сторона, расположенная в престижном районе в 4 км от п…
Вилла 4 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 143 м²
€ 469,000
Новый жилой комплекс, расположенный в известной урбанизации Эль-Расо, всего в 5 минутах от п…
Вилла 4 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 143 м²
€ 469,000
Новый жилой комплекс, расположенный в известной урбанизации Эль-Расо, всего в 5 минутах от п…
Вилла 4 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 143 м²
€ 469,000
Новый жилой комплекс, расположенный в известной урбанизации Эль-Расо, всего в 5 минутах от п…
Вилла 3 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 151 м²
€ 452,000
Вилла 4 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
4 ванных комнат 171 м² 1 Этаж
€ 434,500
VILLAS ADOSADOS DE OBRA NUEV EN GUARDAMAR DEL SEGURA Residencial de obra nueva de 8 villas …
Вилла 4 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 143 м²
€ 469,000
Современные виллы с 3 спальнями в Эль Расо Для людей, кто ценит комфорт и качество, мы предл…
Вилла 5 спаленв Гуардамар, Испания
Вилла 5 спален
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 140 м²
€ 390,000
Урбанизация Сан-Луис - это тихий жилой район, расположенный в пяти минутах езды от Торревьех…
Вилла 3 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 156 м² Количество этажей 2
€ 309,000
Прекрасный комплекс на южном побережье Коста Бланка всего в 2 км от моря, обрамленный природ…
Вилла 4 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
4 ванных комнат 350 м² Количество этажей 1
€ 442,550
Ограниченная серия вилл с выдающимся характером, построенная в современной архитектуре, подч…
Вилла 5 спаленв Гуардамар, Испания
Вилла 5 спален
Гуардамар, Испания
6 ванных комнат 537 м² Количество этажей 3
€ 1,187,000
Восхитительная вилла, изюминкой которой стали уникальные фасадные решения, ждет Вас!Располож…
Вилла 4 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
4 ванных комнат 410 м² Количество этажей 2
€ 633,750
Ограниченная серия вилл с выдающимся характером, построенная в современной архитектуре, подч…
Вилла 4 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
4 ванных комнат 339 м² Количество этажей 2
€ 444,550
Ограниченная серия вилл с выдающимся характером, построенная в современной архитектуре, подч…
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