Купить дом в Loule, Португалия

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Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
5 ванных комнат
489 м²
Количество этажей 2
€ 1,750,000
Эта вилла отличного строительства и больших размеров расположена в нескольких минутах от Лул…
Вилла 2 спальни
Querenca, Португалия
1 ванных комнат
72 м²
Количество этажей 2
€ 340,000
Вы ищете традиционный и стильный отель, недалеко от Салира в типичной деревне Алгарве? Вам н…
Дом 5 спален
Almancil, Португалия
7 ванных комнат
527 м²
€ 2,500,000
Впечатляющая вилла с пятью спальнями и ванной комнатой, где роскошный стиль сочетается с эле…
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Эта вилла, которая еще строится, расположена в непосредственной близости от пляжа Фалезия и …
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат
305 м²
Количество этажей 3
€ 700,000
This property is an excellent opportunity for you if you are looking for an investment oppor…
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
3 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 1,795,000
Эта вилла, расположенная недалеко от района Вале-де-Лобо, имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты…
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
4 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 5,000
Двухквартирная вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами для долгосрочной аренды, расположен…
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
4 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 5,500
Вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами, для долгосрочной аренды, расположена в тихом куро…
Вилла 3 спальни
Loule, Португалия
251 м²
€ 695,000
3 + 2-спальная вилла с бассейном, пристройкой и видом на море - Loulé Недвижимость расположе…
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат
181 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Вилла расположена в районе Арииро, в Луле, и характеризуется очень тихим жилым районом с лег…
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат
181 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Этот таунхаус расположен в районе Арииро, в Луле, и характеризуется очень тихим жилым районо…
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат
204 м²
Количество этажей 2
€ 1,595,000
Эта изысканная и классическая вилла с четырьмя спальнями, с панорамным видом на море, распол…
Вилла 7 спален
Almancil, Португалия
7 Количество комнат
6 ванных комнат
447 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Эта потрясающая вилла с 6+1 спальнями и современной архитектурой, расположенная в Almancil. …
Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат
144 м²
Количество этажей 3
€ 590,000
Двухквартирная вилла с 3 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с бассейном и в нес…
Вилла 3 спальни
Vale Formoso, Португалия
226 м²
€ 890,000
Вилла с 3 спальнями и бассейном в 8 минутах от пляжа – Almancil Вилла расположена в Алмансил…
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 7,500,000
Вилла расположена на большом участке площадью 4700 м2, менее чем в 5 минутах от знаменитого …
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат
318 м²
Количество этажей 3
€ 530,000
Двухквартирные дома типологии T4 в частном кондоминиуме с охраной, бассейном и видом на Серр…
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат
318 м²
€ 530,000
Semi-detached houses of typology V4 in a private condominium with security, a swimming pool,…
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
2 ванных комнат
€ 890,000
Этот современный дом с тремя спальнями расположен в популярном жилом районе Вале-де-Эгуас, А…
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
2 ванных комнат
160 м²
€ 1,500,000
Фантастическая вилла, расположенная в Вале до Лобо, с видом на гольф. Собственность включ…
Вилла 4 спальни
Boliqueime, Португалия
4 ванных комнат
619 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Вилла состоит из двух этажей, а на первом этаже находится полностью оборудованная кухня, гос…
Вилла 2 спальни
Loule, Португалия
1 ванных комнат
69 м²
€ 128,000
Одноэтажный дом для восстановления дополнительных пристроек, печи и цистерны, вставленных в …
Вилла 2 спальни
Boliqueime, Португалия
3 ванных комнат
270 м²
€ 919,000
Очаровательная недавно построенная вилла, расположенная на вершине холма с непревзойденным в…
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
415 м²
€ 1,550,000
One Six Villas - это шесть потрясающих современных соединенных вилл с частными бассейнами, с…
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
313 м²
€ 1,695,000
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый …
Вилла 5 спален
Boliqueime, Португалия
€ 1,900,000
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
277 м²
€ 1,400,000
Две двухквартирные виллы с 2 этажами плюс подвал.Первый этаж состоит из прихожей, гардеробно…
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
265 м²
€ 1,900,000
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
198 м²
€ 1,350,000
Отличная вилла T3 + 1, перед гольф-полем, с видом на юг, с отличным внутренним двориком, бас…
Вилла 2 спальни
Quarteira, Португалия
107 м²
€ 645,000
Он был вдохновлен традиционной архитектурой Алгарве, превосходной современной виллой с 2 спа…
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