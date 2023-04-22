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Дома в Западно-Варшавский повят, Польша

gmina Lomianki
4
Ломянки
4
gmina Stare Babice
2
gmina Kampinos
1
gmina Ozarow Mazowiecki
1
Kreczki
1
8 объектов найдено
Дом 4 спальни в Kreczki, Польша
Дом 4 спальни
Kreczki, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² Количество этажей 2
€ 210,829
Продается 5-комнатный дом с камином в Варшаве, Ożarów Mazowiecki #12730 Звоните…
Особняк 4 спальни в Ломянки, Польша
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 668,695
Продаётся оригинальный дом 300 кв.м 6 комнат пригород Варшавы г. Łomianki, ул. Bolesława Chr…
Особняк 4 спальни в Ломянки, Польша
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
7 Количество комнат 4 ванных комнат 448 м² Количество этажей 1
€ 897,033
Продаётся современный одноэтажный отдельный дом 448 кв.м 7 комнат пригород Варшавы Łomianki …
Особняк 4 спальни в Ломянки, Польша
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
7 Количество комнат 4 ванных комнат 525 м² Количество этажей 2
€ 1,307,144
Продаётся элегантный дом (особняк, wolnostojący) 525 кв.м 7 комнат пригород Варшавы г. Łomia…
Дом 5 комнат в Blizne Laszczynskiego, Польша
Дом 5 комнат
Blizne Laszczynskiego, Польша
5 Количество комнат 199 м²
€ 380,532
Таунхаус 3 спальни в Ломянки, Польша
Таунхаус 3 спальни
Ломянки, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 123 м² Количество этажей 3
€ 139,094
Мы говорим по-английски // НЕ ПОТСРБНИЙ ДОЗВІЛ МСВ ПОЛЬЩІ // НЕ КУЖИНО РАЗРЕШЕНЬЕ МВД ПОЛЬШИ…
Особняк 4 спальни в Podkampinos, Польша
Особняк 4 спальни
Podkampinos, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 1
€ 704,502
Польская версия ниже // Размовляємо Україньской помою // Мы говорим на русский История: дер…
Дом 5 комнат в Blizne Laszczynskiego, Польша
Дом 5 комнат
Blizne Laszczynskiego, Польша
5 Количество комнат 199 м²
€ 381,703
Уникальный дом с адаптивной частью для офисных комнат в Blizne Łaszczyński, недалеко от Bemó…

Параметры недвижимости в Западно-Варшавский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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