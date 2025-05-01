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Дома с гаражом в Западно-Варшавском повяте, Польша

gmina Lomianki
17
gmina Ozarow Mazowiecki
10
Ломянки
7
1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Dziekanow Nowy, Польша
Коттедж 4 комнаты
Dziekanow Nowy, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
DETACHED HOUSE IN A BEAUTIFUL, GREEN AREA OF DZIEKANÓW. READY JUNE/JULY 2024 Plot 530m…
$284,595
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Типы недвижимости в Западно-Варшавском повяте

дуплексы

Параметры недвижимости в Западно-Варшавском повяте, Польша

с садом
Недорогая
Элитная
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