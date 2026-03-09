Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Польша
  3. Западно-Варшавский повят
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Западно-Варшавском повяте, Польша

4 объекта найдено
Дуплекс 6 комнат в Kepa Kielpinska, Польша
Дуплекс 6 комнат
Kepa Kielpinska, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
COSY PROJECT - THE ONLY ONE OF ITS KIND - by Lake Kiełpińskie - Kiełpin, Brzegowa StreetМы с…
$379,404
НДС
Дуплекс 4 комнаты в Wieruchow, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Wieruchow, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
ДомДом состоит из четырех комнат. Внизу находится гостиная с ванной комнатой и гаражом. Гост…
$271,203
Дуплекс 4 комнаты в Блоне, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Блоне, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
Дуплекс 4 комнаты в Bieniewice, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Bieniewice, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
