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Купить вилла в Польше

Мазовецкое воеводство
4
Варшава
3
gmina Lomianki
1
Великопольское воеводство
1
Ломянки
1
Вилла В архив
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6 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Варшава, Польша
Вилла 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 324 м² Количество этажей 1
€ 852,648
Продаётся историческая вилла 324 кв.м с чудесным садом Варшава, район Ursus, ул. Bolesława Ś…
Вилла 5 спаленв Ломянки, Польша
Вилла 5 спален
Ломянки, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 480 м² Количество этажей 1
€ 769,097
Продаётся стильная вилла 6 комнат 480 кв.м пригород Варшавы г. Łomianki,ул. Stanisława Moniu…
Вилла 5 спаленв Варшава, Польша
Вилла 5 спален
Варшава, Польша
8 Количество комнат 5 ванных комнат 758 м² Количество этажей 3
€ 4,500,000
Продаётся красивая 3-х этажная вилла 758 кв.м 8 комнат Варшава, район Mokotów, ул. Wł…
Вилла 3 спальнив Варшава, Польша
Вилла 3 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 1 077 м² Количество этажей 2
€ 2,892,147
Продаётся роскошный дом (вилла) 1077 кв.м 6 комнат Варшава, район Wawer, ул. Koprowa Вилл…
Вилла 8 спаленв Rudna, Польша
Вилла 8 спален
Rudna, Польша
8 Количество комнат 8 ванных комнат 554 м² 2/2 Этаж
€ 1,900,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 2 спальнив Szczawa, Польша
Вилла 2 спальни
Szczawa, Польша
7 Количество комнат 2 ванных комнат 334 м² 2/2 Этаж
€ 517,791
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Польше

с видом на горы
недорогая
элитное
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