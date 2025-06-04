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Виллы в Малопольском воеводстве, Польша

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5 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Краков, Польша
UP UP
Вилла 6 комнат
Краков, Польша
Число комнат 6
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
Dom jest perełką architektoniczną, wybudowany w 1905 roku, murowany z cegły, z ceglanymi str…
$1,35 млн
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Вилла 6 комнат в Pisary, Польша
Вилла 6 комнат
Pisary, Польша
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
For sale a beautiful house in excellent condition, located in the buffer zone of Krakow's va…
$543,274
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Вилла 5 комнат в Закопане, Польша
Вилла 5 комнат
Закопане, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO STYLISH PROPERTY WITH A VIE…
$948,196
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Вилла 4 комнаты в Краков, Польша
Вилла 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
MNIKÓW FREESTANDING HOUSE - near Kraków INVESTMENT: The estate consists of six detached …
$214,816
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Вилла 5 комнат в Koscielisko, Польша
Вилла 5 комнат
Koscielisko, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO - STYLISH PROPERTY WITH GIE…
$948,196
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Параметры недвижимости в Малопольском воеводстве, Польша

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