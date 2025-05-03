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Виллы с видом на горы в Польше

Мазовецкое воеводство
12
Варшава
7
Малопольское воеводство
4
Западно-Поморское воеводство
3
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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Закопане, Польша
Вилла 5 комнат
Закопане, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO STYLISH PROPERTY WITH A VIE…
$948,196
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Вилла 5 комнат в Koscielisko, Польша
Вилла 5 комнат
Koscielisko, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO - STYLISH PROPERTY WITH GIE…
$948,196
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