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Виллы в Западно-Поморском воеводстве, Польша

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3 объекта найдено
Вилла 10 комнат в Pobierowo, Польша
Вилла 10 комнат
Pobierowo, Польша
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 487 м²
Этаж 2/1
Представьте себе утро, когда солнечные лучи проникают сквозь панорамные окна и отражаются в …
$2,54 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты в Pobierowo, Польша
Вилла 4 комнаты
Pobierowo, Польша
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 3/1
Резиденция общей полезной площадью 340 м2 плюс террасы площадью 160 м2 с гаражом площадью 40…
$6,71 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 7 комнат в Grzybowo, Польша
Вилла 7 комнат
Grzybowo, Польша
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 370 м²
Этаж 370/1
Представьте себе утро, когда солнце восходит над Балтийским морем и вы просыпаетесь в своем …
$2,32 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Параметры недвижимости в Западно-Поморском воеводстве, Польша

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