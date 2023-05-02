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Жильё в gmina Ozarow Mazowiecki, Польша

Ожарув-Мазовецкий
5
6 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 1 спальня
Ожарув-Мазовецкий, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/3 Этаж
€ 113,585
Продается 2-х комнатная квартира с балконом, гаражом и наземным паркингом в современном комп…
Квартира 1 спальня в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 1 спальня
Ожарув-Мазовецкий, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 1/3 Этаж
€ 102,662
Продаётся готовая к проживанию 2-х комнатная квартира 43 кв.м пригород Варшавы г. Ożar&oacut…
Квартира 1 спальня в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 1 спальня
Ожарув-Мазовецкий, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 2/3 Этаж
€ 119,610
Продаётся современная 2-х комнатная квартира 58,51 кв.м пригород Варшавы г. Ożarów Ma…
Квартира 1 спальня в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 1 спальня
Ожарув-Мазовецкий, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/3 Этаж
€ 117,660
Продаётся 2-х комнатная квартира 45,34кв.м пригород Варшавы, г. Ożarów Mazowiecki, ул…
Квартира 1 спальня в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 1 спальня
Ожарув-Мазовецкий, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 2/3 Этаж
€ 106,049
Хорошая 2-комнатная квартира с инфраструктурой на продажу в Варшаве, Ożarów Mazowieck…
Дом 4 спальни в Kreczki, Польша
Дом 4 спальни
Kreczki, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² Количество этажей 2
€ 213,283
Продается 5-комнатный дом с камином в Варшаве, Ożarów Mazowiecki #12730 Звоните…

Параметры недвижимости в gmina Ozarow Mazowiecki, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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