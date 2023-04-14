Купить вилла в Комо, Италия

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Tremezzina
34
Комо
20
San Siro
3
Gravedona ed Uniti
1
Valsolda
1
Вилла
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194 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Valsolda, Италия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
€ 1,700,000
Расположена недалеко от швейцарской границы на озере Лугано, всего в нескольких минутах ходь…
Вилла 4 спальни
Tremezzo, Италия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
260 м²
€ 970,000
Частная вилла с садом в центре Тремеццины. Эта очаровательная вилла с роскошными комнатами, …
Вилла 5 спален
Croce, Италия
10 Количество комнат
5 ванных комнат
550 м²
€ 1,950,000
Menaggio..Вилла с парком и прекрасным видом на озеро! Недвижимость расположена в доминирующ…
Вилла 4 спальни
Tremezzina, Италия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
360 м²
€ 1,900,000
В самом сердце Тремезины в Località Mezzegra .. Прекрасная недавно построенная вилла с камен…
Вилла 5 спален
Dizzasco, Италия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 1,400,000
В нескольких минутах от озера и центра Ардженьо, предлагает к продаже виллу Лилла, которая б…
Вилла 4 спальни
Dizzasco, Италия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 1,150,000
Погруженный в эксклюзивную холмистую местность с видом на древний средневековый город Арджен…
Вилла 3 спальни
Montano Lucino, Италия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
320 м²
€ 620,000
В нескольких минутах от Комо и Швейцарии, в тихом жилом районе.. Мы предлагаем эту великолеп…
Вилла 5 спален
Менаджо, Италия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
150 м²
€ 1,000,000
Эта современная вилла с 4 спальнями, из которой открывается далеко простирающийся вид на озе…
Вилла 3 спальни
Cernobbio, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
380 м²
€ 3,350,000
Cernobbio is one of the places known all over the world especially for Villa D'Este and is v…
Вилла 3 спальни
Менаджо, Италия
10 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 780,000
Come back with us into the 1700s in this charming renovated historical property located in a…
Вилла 2 спальни
San Siro, Италия
7 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 129,000
Расположенный на центральном озере недалеко от Менаджио, этот отель предлагает идеальное соч…
Вилла 2 спальни
Domaso, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 360,000
We offer a single house free on three sides, completely rebuilt and finely restored, located…
Вилла 7 спален
Lemna, Италия
16 Количество комнат
7 ванных комнат
500 м²
€ 12,000,000
Вилла Giusy имеет площадь 500 квадратных метров, распределенных на трех этажах и имеет 5 спа…
Вилла 3 спальни
Stazzona, Италия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
230 м²
€ 400,000
On the first hill, about 4 km from the lake, in the characteristic historic center of the to…
Вилла 5 спален
Stazzona, Италия
30 Количество комнат
6 ванных комнат
720 м²
€ 3,950,000
Villa Evelina is a magnificent ancient Villa superbly furnished and enriched by countless wo…
Вилла 12 спален
Gravedona ed Uniti, Италия
31 Количество комнат
10 ванных комнат
1 827 м²
€ 1,900,000
The Residence Villa Paradiso is an eco-friendly holiday home, with Eco Label Certification, …
Вилла 3 спальни
Pianello del Lario, Италия
10 Количество комнат
3 ванных комнат
500 м²
€ 1,350,000
In a fantastic position with a panoramic view of the lake, a SINGLE VILLA is under construct…
Вилла 7 спален
Campione d Italia, Италия
18 Количество комнат
7 ванных комнат
540 м²
€ 7,100,000
Вилла Пьяццора была построена в районе Кампионе-д'Италия, очень уединенная и тихая, легко до…
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат
750 м²
€ 11,000,000
MV-221122-5. Шикарная вилла нового строительства у озера КомоВилла продается на берегу озера…
Вилла 3 спальни
Комо, Италия
4 Количество комнат
246 м²
€ 496,000
MV-221122-3. Стильные виллы нового строительства на озере КомоЧетыре виллетты нового строит…
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 3,900,000
MV-221122. Современная вилла с прекрасным видом на озеро КомоОбщая застроенная площадь 300 м…
Вилла 5 спален
Laglio, Италия
6 Количество комнат
500 м²
€ 2,200,000
MV-221122-1. Вилла с захватывающим видом на озеро в ЛальоИдеально расположенный дом с 5 спал…
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат
868 м²
€ 8,500,000
VB-11108. Вилла Розалина в КомоВилла Розалина в Комо на первой линии озера. Вас также может…
Вилла
Montorfano, Италия
350 м²
€ 1,300,000
VB-11107. Вилла Belvedere в Монторфано Монторфано - великолепный городок в районе Комо (окол…
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат
750 м²
€ 12,500,000
MV-160921-2. Восхитительная вилла на первой линии озера Комо и в 2 км от центра города КомоП…
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 3,800,000
MV-160921-1. Современная вилла с захватывающим видом на озеро КомоВилла. в Черноббио. Совре…
Вилла 3 спальни
Комо, Италия
4 Количество комнат
280 м²
€ 1,360,000
VB-10082. Живите роскошно! Вилла в элитном комплексе в КомоВзгляните на нечто новое! Вилла в…
Вилла 4 спальни
Менаджо, Италия
5 Количество комнат
260 м²
€ 880,000
VB-10093CB. Вилла с видом в МенаджоОтдельностоящая вилла на озере Комо с панорамным видом. Р…
Вилла 4 спальни
Менаджо, Италия
5 Количество комнат
180 м²
€ 680,000
VB-10097. Вилла на холмах МенаджоВилла расположена в тихом месте с удобным доступом к инфрас…
Вилла 5 спален
Cernobbio, Италия
6 Количество комнат
500 м²
€ 5,500,000
VB-10096. Историческая вилла в ЧерноббьоВ нескольких метрах от входа виллы d`Este расположил…
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