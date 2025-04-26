Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Como
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Como, Италия

Tremezzina
11
San Siro
3
Faggeto Lario
4
Вилла Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 5 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
MV-160921-1. Современная вилла с захватывающим видом на озеро КомоВилла. в Черноббио. Совре…
$4,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Blevio, Италия
Вилла 4 комнаты
Blevio, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 350 м²
MV-1609-3. Удивительная вилла на набережной с бассейном и причалом для яхт, окруженная цвет…
$9,80 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Sorico, Италия
Вилла
Sorico, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 453 м²
Вилла на озере Комо в Сорико построена из камня в 2008 году и находится в окружении зелени. …
$888,559
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Комо, Италия
Вилла 6 комнат
Комо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
MV-1609-1. Очаровательная загородная вилла с конюшнями и большим парком. Площадь 700 кв.м. П…
$2,39 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Tremezzo, Италия
Вилла
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 382 м²
Новая вилла с видом на озеро Комо. Вилла расположена в тихом жилом районе одного из самых кр…
$2,05 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Argegno, Италия
Вилла 6 комнат
Argegno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 890 м²
PL-PR-P09. Озеро Комо. Великолепная недвижимость с неповторимым видомНа берегу озера Комо вы…
$3,81 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Civiglio, Италия
Вилла 6 комнат
Civiglio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
MV-160921-2. Восхитительная вилла на первой линии озера Комо и в 2 км от центра города КомоП…
$13,62 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Комо, Италия
Вилла 6 комнат
Комо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
MV-221122-5. Шикарная вилла нового строительства у озера КомоВилла продается на берегу озера…
$11,99 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Brienno, Италия
Вилла
Brienno, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Исследуйте эту потрясающую роскошную виллу, полностью отремонтированную в 2024 году, располо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Tremezzo, Италия
Вилла
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Продается новая, красивая недавно построенная вилла с бассейном и частным садом. Вилла на оз…
$1,03 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 5 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
MV-221122. Современная вилла с прекрасным видом на озеро КомоОбщая застроенная площадь 300 м…
$4,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Комо, Италия
Вилла 4 комнаты
Комо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 246 м²
MV-221122-3. Стильные виллы нового строительства на озере КомоЧетыре виллетты нового строите…
$540,552
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Blevio, Италия
Вилла 6 комнат
Blevio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
MV-1609-2. Великолепная историческая вилла в Блевио. Великолепная историческая вилла в Блеви…
$8,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Como, Италия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти