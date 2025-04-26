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Виллы с видом на горы в Como, Италия

Tremezzina
11
San Siro
3
Faggeto Lario
4
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9 объектов найдено
Вилла в Sorico, Италия
Вилла
Sorico, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 453 м²
Вилла на озере Комо в Сорико построена из камня в 2008 году и находится в окружении зелени. …
$888,559
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Вилла в Tremezzo, Италия
Вилла
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 430 м²
Вилла в Тремеццо, озеро Комо (Италия) Независимая вилла с огромным участком в Tremezzo. Площ…
$969,545
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Вилла в Tremezzo, Италия
Вилла
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 382 м²
Новая вилла с видом на озеро Комо. Вилла расположена в тихом жилом районе одного из самых кр…
$2,05 млн
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Вилла в Colonno, Италия
Вилла
Colonno, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
$1,40 млн
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Вилла в Molina, Италия
Вилла
Molina, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
$1,71 млн
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Вилла в Brienno, Италия
Вилла
Brienno, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Исследуйте эту потрясающую роскошную виллу, полностью отремонтированную в 2024 году, располо…
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Tremezzo, Италия
Вилла
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Продается новая, красивая недавно построенная вилла с бассейном и частным садом. Вилла на оз…
$1,03 млн
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Вилла в Porlezza, Италия
Вилла
Porlezza, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Вилла на озере Лугано расположена в тихом жилом районе, обеспечивающем не только уединенност…
$2,51 млн
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Вилла в Menaggio, Италия
Вилла
Menaggio, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Продается вилла с видом на озеро Комо, Альпы и виллу Гаэтта. Прямое расстояние до озера — 50…
$855,481
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Параметры недвижимости в Como, Италия

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с бассейном
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