Апартаменты в Израиле: выгодное приобретение для иностранцев
Покупка недвижимости в Израиле имеет хорошие перспективы для иностранных инвесторов. Земля обетованная входит в Топ-30 стран, где ежегодно цены на квадратные метры увеличиваются на 5-10%. Повышенный спрос на жилые и коммерческие объекты в Израиле вполне объясним. В стране созданы идеальные условия для проживания. Иностранцы могут рассчитывать на хороший климат в течение всего года, качественную медицину и развитую инфраструктуру.
Как купить дом или квартиру в Израиле
Процесс приобретения жилья по всей стране одинаков. Иностранному инвестору необходимо выполнить следующие шаги:
- Самостоятельно или с помощью риэлторов подобрать подходящий объект. Документ ВНЖ или ПМЖ для совершения сделки не требуется.
- Подтвердить легальность денежных средств на покупку.
- Заключить с продавцом договор купли-продажи, внеся предоплату в размере 5-10% от цены на жилье в Израиле.
- Произвести оплату услуг нотариуса и риэлтора.
- Оплатить остальную стоимость недвижимости в Израиле.
- На заключительном этапе потребуется зарегистрировать право собственности на жилье и внести налог за покупку.
Популярные локации
Наибольшим спросом пользуются дома, квартиры в Иерусалиме и Тель-Авиве. Здесь можно приобрести однокомнатные и двухкомнатные квартиры в пределах 10-20 тысяч евро за кв. метр. Любителям экзотики понравится недвижимость в Израиле, расположенная в курортных зонах. Выгодные предложение представлены в Герцлии и Нетании. В этих живописных местах жилье стоит значительно дешевле, чем в мегаполисах. Даже элитные трехкомнатные апартаменты и частные дома оцениваются в 5-8 тысяч евро за квадрат.