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Квартиры в Израиле

Иерусалимский округ
132
Иерусалим
128
Тель-Авивский округ
42
Тель-Авив
36
Герцлия
3
Рамат-Ган
3
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189 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Роскошная квартира на продажу с удивительным, беспрепятственным видом на море, в одной из са…
€3,69 млн
Пентхаус 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Роскошный эксклюзивный листинг- 2 пентхауса на 30-м этаже престижной башни Elite в Рамат Ган…
€2,62 млн
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Эксклюзивный листинг для продажи Высоко над, охватывающей пол этажа пентхауса в роскошно…
€10,01 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Эксклюзивный листинг на продажу - Парк Цамарет в W Tower Расположен на 14-м этаже W Tower – …
€1,58 млн
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Израиль, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Израиль, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Два великолепных пентхауса на продажу в Северном Тель-Авиве ( окрестности choav ha tzafon ) …
€8,81 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Рамат-Ган, Израиль
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Прекрасная новая квартира в престижной башне высокой линии прямо у знаменитой Бурсы в Рамат-…
€1,52 млн
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Роскошный дуплексный пентхаус на продажу в Кереме Хатейманим (Йеменский квартал) На продажу …
€3,10 млн
Квартира 1 спальня с кондиционером, с садом, с тренажерным залом в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня с кондиционером, с садом, с тренажерным залом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Новый роскошный проект в здании для консервации с различными единицами для продажи - заверше…
€927,947
Квартира 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Квартира 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Новый, роскошный проект в консервационном здании на престижном и востребованном бульваре Рот…
€4,44 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Новый, роскошный проект в консервационном здании на престижном и востребованном бульваре Рот…
€2,57 млн
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Эксклюзивный листинг - пентхаус на продажу в Рамат Ган. Потрясающий дуплексный пентхаус …
€1,14 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Иерусалим, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Продается квартира на Иерусалимском бульваре, Яффо рядом с отличными магазинами, ресторанами…
€1,26 млн
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Великолепный, роскошный и полный пентхаус с видом на море на продажу с 3 балконами и частной…
€15,16 млн
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 575 м²
Владел частью истории Тель-Авива. Продается ультра-роскошный бутик-проект в Тель-Авиве, …
€10,38 млн
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
НОВЫЙ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЛИСТИНГ – 2 ИНВЕСТИЦИОННЫХ КВАРТИР НА ПРОДАЖУ В ЦЕНТРЕ ТЕЛЬ-АВИВА П…
€743,311
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
  Собственный кусочек истории Тель-Авива.  Ультра-роскошный бутик-проект на продажу в …
€1,08 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Герцлия, Израиль
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Герцлия, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Эксклюзивный Проект. Идеальная инвестиционная возможность. Роскошные 3-комнатные апартаменты…
€1,23 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с садом, с тренажерным залом в Герцлия, Израиль
Квартира 2 спальни с кондиционером, с садом, с тренажерным залом
Герцлия, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
2 различных дуплексных садовых апартаментов, доступных в великолепном, новом роскошном проек…
€2,05 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ НОВОЕ РОСКОШНОЕ ЗДАНИЕ БУТИКА ДЛЯ ПРОДАЖИ В ТЕЛЬ-АВИВЕ –  Роскошный бутик-пр…
€6,96 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с тренажерным залом в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с тренажерным залом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Прекрасная квартира для продажи в востребованных Голубых Башнях с видом на море и в нескольк…
€2,32 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с видом на море в Герцлия, Израиль
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с видом на море
Герцлия, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Идеальная инвестиция для наслаждения и аренды - великолепная квартира для продажи в Herzliya…
€1,60 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Новый, невероятный проект для продажи на знаменитой улице Монтефиоре, рядом с Алленби, котор…
€1,17 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Прекрасные апартаменты на продажу в новом комплексе в самом сердце Флорентина недалеко от зн…
€821,692
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Израиль, Израиль
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Израиль, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Эксклюзивный новый листинг- Потрясающий пентхаус с большим балконом и открытым видом в у…
€1,72 млн
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Нетания, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Прекрасный новый проект в печально известном районе Ир Ямим в Нетании - проект должен заверш…
€3,45 млн
Пентхаус 2 спальни с лифтом, с кондиционером в Израиль, Израиль
Пентхаус 2 спальни с лифтом, с кондиционером
Израиль, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Пентхаус + квартиры на продажу в совершенно новом городском шикарном проекте, расположенном …
€1,27 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Нетания, Израиль
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Нетания, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Великолепные, роскошные апартаменты на продажу в совершенно новом здании 15 этажей, прямо на…
€1,57 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Израиль, Израиль
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Израиль, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Великолепный новый проект на продажу прямо возле знаменитого и роскошного Кикар Ха Медина - …
€952,963
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Израиль, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Израиль, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Великолепный новый проект на продажу прямо возле знаменитого и роскошного Кикар Ха Медина - …
€2,00 млн
Квартира 5 спален с парковкой, с лифтом, с видом на море в Тель-Авив, Израиль
Квартира 5 спален с парковкой, с лифтом, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 149 м²
Apartment for sale in the Havat Gordon Tower in the Cochav-ha-tzafon neighborhood of north T…
€2,62 млн

Типы недвижимости в Израиле

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Израиле

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная

Апартаменты в Израиле: выгодное приобретение для иностранцев

Покупка недвижимости в Израиле имеет хорошие перспективы для иностранных инвесторов. Земля обетованная входит в Топ-30 стран, где ежегодно цены на квадратные метры увеличиваются на 5-10%. Повышенный спрос на жилые и коммерческие объекты в Израиле вполне объясним. В стране созданы идеальные условия для проживания. Иностранцы могут рассчитывать на хороший климат в течение всего года, качественную медицину и развитую инфраструктуру.

Как купить дом или квартиру в Израиле

Процесс приобретения жилья по всей стране одинаков. Иностранному инвестору необходимо выполнить следующие шаги:

  • Самостоятельно или с помощью риэлторов подобрать подходящий объект. Документ ВНЖ или ПМЖ для совершения сделки не требуется.
  • Подтвердить легальность денежных средств на покупку.
  • Заключить с продавцом договор купли-продажи, внеся предоплату в размере 5-10% от цены на жилье в Израиле.
  • Произвести оплату услуг нотариуса и риэлтора.
  • Оплатить остальную стоимость недвижимости в Израиле.
  • На заключительном этапе потребуется зарегистрировать право собственности на жилье и внести налог за покупку.

Популярные локации

Наибольшим спросом пользуются дома, квартиры в Иерусалиме и Тель-Авиве. Здесь можно приобрести однокомнатные и двухкомнатные квартиры в пределах 10-20 тысяч евро за кв. метр. Любителям экзотики понравится недвижимость в Израиле, расположенная в курортных зонах. Выгодные предложение представлены в Герцлии и Нетании. В этих живописных местах жилье стоит значительно дешевле, чем в мегаполисах. Даже элитные трехкомнатные апартаменты и частные дома оцениваются в 5-8 тысяч евро за квадрат.

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