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Квартиры в Беэр-Шева, Израиль

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Беэр-Шева, Израиль
Квартира 4 комнаты
Беэр-Шева, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Ссылка: BS 106. Район: Гуш Хетсион 4 комнаты, включая мамад Площадь: 110 м2 Сад: 35 м2 Первы…
$384,833
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Квартира 3 комнаты в Беэр-Шева, Израиль
Квартира 3 комнаты
Беэр-Шева, Израиль
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Ссылка: BS 107. Исключительно 3 шт. 50 м2 3 этаж / 3 В хорошем состоянии Этот продукт пр…
$195,226
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Квартира 3 комнаты в Беэр-Шева, Израиль
Квартира 3 комнаты
Беэр-Шева, Израиль
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Артикул: BS 112 Район: рядом набережная, парки, ИКЕА и школы. Новый проект в Бершево Строит…
$410,114
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Квартира 3 комнаты в Беэр-Шева, Израиль
Квартира 3 комнаты
Беэр-Шева, Израиль
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Ссылка: BS 111 Идеальная инвестиция! Район: Далет в 1,0 минутах ходьбы от Университета Бен-…
$238,765
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