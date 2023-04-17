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Купить недвижимость с видом на море в Ставрос, Греция

2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Milies, Греция
Таунхаус 3 спальни
Milies, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
Коттедж 4 спальнив Vrasna Beach, Греция
Коттедж 4 спальни
Vrasna Beach, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аспровальте. Первый этаж состоит из 2 спальн…
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