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Купить вилла в Preveza Municipality, Греция

Превеза
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2 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Preveza Municipality, Греция
Вилла 5 спален
Preveza Municipality, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 1,210,000
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Вилла 5 спаленв Neochori, Греция
Вилла 5 спален
Neochori, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,070,000
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из гостиной с ку…

Параметры недвижимости в Preveza Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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