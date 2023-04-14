Купить вилла в Никити, Греция

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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The Municipality of Sithonia
Никити
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Вилла
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12 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Никити, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 480,000
Продается 3-этажная вилла площадью 185 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 4 спальни
Никити, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 480,000
Продается 3-этажная вилла площадью 185 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат
141 м²
€ 420,000
Код недвижимости: HPS3341 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 420.000 . Это 141 кв. Ви…
Вилла 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат
149 м²
€ 550,000
Код недвижимости: HPS3338 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 550.000 . Это 149 кв. Ви…
Вилла 4 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат
162 м²
€ 630,000
Код недвижимости: HPS3339 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 630.000 . Это 162 кв. Ви…
Вилла 2 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат
85 м²
€ 315,000
Код недвижимости: HPS3340 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 315.000 . Это 85 кв. Вил…
Вилла 4 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат
165 м²
€ 580,000
Код недвижимости: HPS3337 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 580 000 . Это 165 кв. Ви…
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
2 ванных комнат
600 м²
€ 1,900,000
Код недвижимости: HPS716 - Вилла на продажу в Ситония Элия за € 1.900.000. Это 600 кв. Вилла…
Вилла 8 спален
Никити, Греция
3 ванных комнат
400 м²
€ 3,500,000
Код недвижимости: HPS51 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 3.500.000. Это 400 кв. Вилл…
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла построена на возвышенности от уровня моря с прекрасным видом на Святую гору Афон. Архи…
Вилла 5 спален
Никити, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 5,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 6 спален
Никити, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
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