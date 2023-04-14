Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. The Municipality of Sithonia
  6. Никити
  7. Виллы

Купить вилла в Никити, Греция

Вилла В архив
Очистить
12 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Никити, Греция
Вилла 4 спальни
Никити, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 480,000
Продается 3-этажная вилла площадью 185 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 4 спальнив Никити, Греция
Вилла 4 спальни
Никити, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 480,000
Продается 3-этажная вилла площадью 185 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 3 спальнив Никити, Греция
Вилла 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 141 м²
€ 420,000
Код недвижимости: HPS3341 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 420.000 . Это 141 кв. Ви…
Вилла 3 спальнив Никити, Греция
Вилла 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 149 м²
€ 550,000
Код недвижимости: HPS3338 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 550.000 . Это 149 кв. Ви…
Вилла 4 спальнив Никити, Греция
Вилла 4 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 162 м²
€ 630,000
Код недвижимости: HPS3339 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 630.000 . Это 162 кв. Ви…
Вилла 2 спальнив Никити, Греция
Вилла 2 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат 85 м²
€ 315,000
Код недвижимости: HPS3340 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 315.000 . Это 85 кв. Вил…
Вилла 4 спальнив Никити, Греция
Вилла 4 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 165 м²
€ 580,000
Код недвижимости: HPS3337 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 580 000 . Это 165 кв. Ви…
Вилла 4 спальнив Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
2 ванных комнат 600 м²
€ 1,900,000
Код недвижимости: HPS716 - Вилла на продажу в Ситония Элия за € 1.900.000. Это 600 кв. Вилла…
Вилла 8 спаленв Никити, Греция
Вилла 8 спален
Никити, Греция
3 ванных комнат 400 м²
€ 3,500,000
Код недвижимости: HPS51 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 3.500.000. Это 400 кв. Вилл…
Вилла 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла построена на возвышенности от уровня моря с прекрасным видом на Святую гору Афон. Архи…
Вилла 5 спаленв Никити, Греция
Вилла 5 спален
Никити, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 5,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 6 спаленв Никити, Греция
Вилла 6 спален
Никити, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Realting.com
Перейти