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Купить таунхаус в Неа-Миханьона, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив Nea Kerasia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Nea Kerasia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Неа-Миханьона, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Миханьона, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 5 комнатв Неа-Миханьона, Греция
Таунхаус 5 комнат
Неа-Миханьона, Греция
5 Количество комнат 160 м²
€ 155,000
For sale a 3-storey maisonette of 160 m² in Nea Michaniona
Таунхаус 6 комнатв Неа-Миханьона, Греция
Таунхаус 6 комнат
Неа-Миханьона, Греция
6 Количество комнат 170 м²
€ 160,000
For sale a 3-storey maisonettes of 170 m² in Nea Michaniona
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