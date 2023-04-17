Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. demos chalkideon
  6. Неа-Артаки

Купить недвижимость с видом на горы в Неа-Артаки, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Неа-Артаки, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Артаки, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 92 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже и…
Realting.com
Перейти