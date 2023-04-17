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Купить коттедж с видом на море в Неа-Артаки, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальнив Неа-Артаки, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Артаки, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
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