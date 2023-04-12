Купить таунхаус в Municipality of Athens, Греция

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Таунхаус 2 спальни
Пирги, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 182,000
Продается таунхаус площадью 111 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Перв…
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 520,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 4 комнаты
Афины, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 4 комнаты
Афины, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,980,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 4 комнаты
Agios Dimitrios, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
Таунхаус 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 490,000
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 157 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У объекта е…
Таунхаус 3 комнаты
Рафина, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 435,000
Продается таунхаус площадью 117 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
€ 160,000
Drimos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 150 m2, 3 Уро…
Таунхаус 6 комнат
Афины, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 435,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 490,000
Продается таунхаус площадью 161 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
Таунхаус 5 комнат
Пеания, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 318,000
Продается таунхаус площадью 164 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
€ 158,000
Filirou ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 123 m2, , От…
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
€ 110,000
Aggelochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, …
Таунхаус 6 комнат
Пеания, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
Таунхаус 5 комнат
Афины, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 580,000
Продается таунхаус площадью 340 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 2 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
€ 135,000
Kifisia ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 80 m2, , В стади…
Таунхаус 4 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
€ 215,000
Filirou ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, , Хо…
Таунхаус 2 спальни
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 2 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
€ 200,000
Trilofo ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная Площадь: 131 m2, 3 Уровни…
Таунхаус 2 спальни
Thymari, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 4 спальни
Agios Dimitrios, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 148,000
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 830,000
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 4 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
€ 87,000
Melissochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 230 m2,…
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
€ 150,000
Mesimeri ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 180 m2, , О…
Таунхаус 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
€ 145,000
Amfithea ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 90 m2, , Хороше…
Таунхаус 5 спален
Kitsi, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается таунхаус площадью 265 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
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