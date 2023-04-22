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Таунхаусы с видом на море в Лутра-Эдипсу, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Лутра-Эдипсу, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лутра-Эдипсу, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четв…
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