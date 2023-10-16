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Коттеджи в периферийная единица Кавала, Греция

Kavala Prefecture
32
Кавала
32
Коттедж В архив
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34 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Kokkinochori, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Kokkinochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Кавале. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€120,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Avramylia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Avramylia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€345,000
Коттедж 6 комнат с furnishings в Керамоти, Греция
Коттедж 6 комнат с furnishings
Керамоти, Греция
Комнаты 6
Площадь 186 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 186 кв.м в Кавале. Недвижимость продается с мебелью. К …
€170,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Zygos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Zygos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одной спально…
€500,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Ормос Принос, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Ормос Принос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 43 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из одной спал…
€117,000
Коттедж 6 комнат с furnishings в Кастро, Греция
Коттедж 6 комнат с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 6
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный дом на острове Тасос. Он находится в 10 минутах езды на машине от Скал…
€220,000
Коттедж 5 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кастро, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кастро, Греция
Комнаты 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж с небольшим участком на одном из красивейший островов в Эгейском море, Тас…
€500,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Кастро, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный коттедж площадью 200 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором о…
€400,000
Коттедж 5 комнат с furnishings в Кастро, Греция
Коттедж 5 комнат с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 5
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продаются новые коттеджи в 250 м от туристического поселка о-ова Тасос. Коттеджи находятся н…
€300,000
Коттедж 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кастро, Греция
Коттедж 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 6
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
€605,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Тасос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Тасос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€220,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Скала Марион, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Скала Марион, Греция
Комнаты 1
Площадь 408 м²
Количество этажей 3
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
€400,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Кастро, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 300 кв.м на о-ве Тасос. Первый этаж (100 кв.м) сост…
€500,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Скала Калирахис, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Скала Калирахис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 3 спальных…
€265,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Теологос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Теологос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 255 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
€425,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Теологос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Теологос, Греция
Комнаты 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продаётся двухэтажный каменный коттедж площадью 120 кв.м. Хозяин сделал капитальный ремонт в…
€160,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каливия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€300,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€140,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каливия, Греция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€255,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одног…
€125,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€230,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Мариес, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Мариес, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Перв…
€180,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из гос…
€210,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
€180,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Kavala Prefecture, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одного санузл…
€500,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Elaiochori, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Elaiochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 196 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€850,000
Коттедж 6 спален с furnishings в Принос, Греция
Коттедж 6 спален с furnishings
Принос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 3 спа…
€340,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Потамья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Потамья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€480,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agiasma, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agiasma, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€270,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Теологос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Теологос, Греция
Комнаты 1
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Продаетсякоттеджна окраине традиционного поселения Теологос Тасос, в тихом районе, свеликоле…
€250,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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